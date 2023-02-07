В многопрофильном центре «Семья» закончили капремонт

В Поныровском районе состоялось открытие после капитального ремонта многопрофильного центра «Семья».

За 2022 год в здании заменили все коммуникации, обновили фасад, провели внутреннюю отделку, частично перепланировали помещения: большие комнаты разделили на несколько маленьких. Всего на ремонт потрачено более 90 млн рублей из регионального бюджета. Было заменено игровое, диагностическое и реабилитационное оборудование.В центре сделали швейную комнату, тренажерный и спортивный залы, мастерскую с полным набором инструментов, сенсорную комнату, игровую, а также классы для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.В связи с этим поменялся и формат учреждения: социальный центр стал многопрофильным. Теперь здесь одновременно могут проживать 65 детей в возрасте от 3 до 18 лет из семей, оказавшихся в трудной ситуации. Также на реабилитацию родители могут привозить детей с ОВЗ и даже оставлять их по необходимости под патронажем соцработников учреждения.