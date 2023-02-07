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В Курской области пройдет акция «Широкая Масленица»

С 20 по 26 февраля пройдёт акция «Широкая Масленица». 
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Акция станет частью проекта «Культура для школьников».

В социальной сети «ВКонтакте» и на портале культурадляшкольников.рф  всю масленичную неделю будут публиковаться специальные видеоролики. Их сняли ведущие фольклорные коллективы со всей страны о традициях каждого дня празднования Масленицы. Также организаторы подготовили онлайн-игры, викторины и мастер-классы.

Школьники могут принять участие и в творческом конкурсе. Для этого нужно создать работы, они принимаются в номинациях «Масленичная песня», «Масленичная кукла-чучело», «Устное творчество». Видео с готовым проектом необходимо опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #масленицакдш.

В каждой категории члены жюри выберут 10 победителей. Их работы опубликуют на портале культурадляшкольников.рф. Также авторы получат сертификаты и памятные подарки.

 
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