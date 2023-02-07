В Курской области пройдет акция «Широкая Масленица»
С 20 по 26 февраля пройдёт акция «Широкая Масленица».
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
В социальной сети «ВКонтакте» и на портале культурадляшкольников.рф всю масленичную неделю будут публиковаться специальные видеоролики. Их сняли ведущие фольклорные коллективы со всей страны о традициях каждого дня празднования Масленицы. Также организаторы подготовили онлайн-игры, викторины и мастер-классы.
Школьники могут принять участие и в творческом конкурсе. Для этого нужно создать работы, они принимаются в номинациях «Масленичная песня», «Масленичная кукла-чучело», «Устное творчество». Видео с готовым проектом необходимо опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #масленицакдш.
В каждой категории члены жюри выберут 10 победителей. Их работы опубликуют на портале культурадляшкольников.рф. Также авторы получат сертификаты и памятные подарки.