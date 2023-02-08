Инспекция Гостехнадзора получила шесть новых машин

Парк автомобилей областной инспекции Гостехнадзора пополнился на шесть новых машин.

Ключи от новой техники вручил заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев.Новые автомобили поступили в отделы инспекции, обслуживающие Курский, Касторенский, Льговский, Рыльский, Тимский и Солнцевский районы. Средства на покупку машин были выделены из бюджета области.Инспекция Гостехнадзора контролирует техническое состояние самоходных машин, других видов техники, аттракционов, а также регистрирует самоходную технику, проводит техосмотры, принимает экзамены на право управления самоходными машинами – от сельскохозяйственных до дорожно-строительных.