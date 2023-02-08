  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Инспекция Гостехнадзора получила шесть новых машин

Парк автомобилей областной инспекции Гостехнадзора пополнился на шесть новых машин.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

Читайте также

Ключи от новой техники вручил заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев.

Новые автомобили поступили в отделы инспекции, обслуживающие Курский, Касторенский, Льговский, Рыльский, Тимский и Солнцевский районы. Средства на покупку машин были выделены из бюджета области.

 Инспекция Гостехнадзора контролирует техническое состояние самоходных машин, других видов техники, аттракционов, а также регистрирует самоходную технику, проводит техосмотры, принимает экзамены на право управления самоходными машинами – от сельскохозяйственных до дорожно-строительных.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Всех неравнодушных горожан приглашают принять участие в акции

В Курске состоится Всероссийская массовая лыжная гонка

Камень из Курской области доставили в Сад камней Памяти и Славы города Подольска

На Красной площади установят новые локации к Масленице

с 1 марта повысится плата за пользование помещениями жилфонда

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске