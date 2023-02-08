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На Красной площади установят новые локации к Масленице

В Курске на Красной площади планируют установить новые локации к Масленице.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Как рассказали в комитете городского хозяйства, в настоящее время проводится подготовительная работа по оформлению территории. Согласно утвержденной концепции местом проведения праздника станет бывшая новогодняя локация «Красный лес», пользующаяся большой популярностью у горожан и гостей Курска.

Планируется, что будет установлена новая фотозона: три матрешки со световыми буквами «Масленица», которая заменит «Красный лес». Флажки-растяжки, размещенные между опорами и домиками, разноцветные ленты на елях будут создавать праздничное настроение горожанам. А арка «Солнце», размещенная у входа в локацию, станет символичным приветствием к грядущему празднику.
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