Камень из Курской области доставили в Сад камней Памяти и Славы города Подольска

В Сад камней Памяти и Славы города Подольска прибыл трехтонный образец железной руды из Курской области.

Этот камень был добыт работниками Михайловского горно-обогатительного комбината имени А.В. Варичева из карьера глубиной 380 метров.Камни железной руды были выбраны неслучайно, поскольку именно Курская магнитная аномалия является самым мощным железорудным бассейном в мире. К августу 2023 года камень станет частью композиции сада, символизирующей битву на Курской дуге.Всего в Саду камней Памяти и Славы находится 36 камней из различных регионов России. Каждый из них символизирует память о боевой истории городов-героев и городов воинской славы.