Камень из Курской области доставили в Сад камней Памяти и Славы города Подольска
В Сад камней Памяти и Славы города Подольска прибыл трехтонный образец железной руды из Курской области.
Фото из официальной группы Сада камней Памяти и Славы в социальной сети ВКонтакте
Камни железной руды были выбраны неслучайно, поскольку именно Курская магнитная аномалия является самым мощным железорудным бассейном в мире. К августу 2023 года камень станет частью композиции сада, символизирующей битву на Курской дуге.
Всего в Саду камней Памяти и Славы находится 36 камней из различных регионов России. Каждый из них символизирует память о боевой истории городов-героев и городов воинской славы.