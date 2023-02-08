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Камень из Курской области доставили в Сад камней Памяти и Славы города Подольска

В Сад камней Памяти и Славы города Подольска прибыл трехтонный образец железной руды из Курской области.
Фото из официальной группы Сада камней Памяти и Славы в социальной сети ВКонтакте

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 Этот камень был добыт работниками Михайловского горно-обогатительного комбината имени А.В. Варичева из карьера глубиной 380 метров.

Камни железной руды были выбраны неслучайно, поскольку именно Курская магнитная аномалия является самым мощным железорудным бассейном в мире. К августу 2023 года камень станет частью композиции сада, символизирующей битву на Курской дуге.

Всего в Саду камней Памяти и Славы находится 36 камней из различных регионов России. Каждый из них символизирует память о боевой истории городов-героев и городов воинской славы.
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