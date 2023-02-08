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В Курске состоится Всероссийская массовая лыжная гонка

11 февраля в урочище Моква на улице Парк Солянка состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Церемония открытия пройдет в 11:30.

 Регистрация участников будет проводиться по 10 февраля с 10:00 до 17:00 по адресу: Курск, ул. Ленина, 58 (северная трибуна стадиона "Трудовые резервы", центр тестирования ГТО).

11 февраля регистрация будет возможна только для иногородних участников на территории стартового городка с 9:00 до 11:00.

Всем участникам необходимо иметь медицинскую справку о допуске к лыжной гонке.
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