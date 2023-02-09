Завершается ремонт Курского аэропорта

На территории Курского аэропорта продолжается капитальный ремонт.

Подходит к завершению реконструкция на первом и втором этажах. Заменены инженерные коммуникации, смонтирован лифт, на втором этаже обустроена комната матери и ребенка, зал повышенной комфортности с баром.На первом этаже в зале ожидания уже установлены скамейки с USB-портами, там же будут стоять автоматы с кофе. По сути работы уже завершены, в течении двух недель будет завезена мебель.До конца текущего года планируется также выполнить ремонт третьего этажа, вышки, багажного отделения, а также благоустройство приаэродромной площади и сквера, где пассажиры смогут в комфортных условиях ожидать свои рейсы или гостей города.