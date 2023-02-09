  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Завершается ремонт Курского аэропорта

На территории Курского аэропорта продолжается капитальный ремонт.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

Читайте также

Подходит к завершению реконструкция на первом и втором этажах. Заменены  инженерные коммуникации,  смонтирован лифт, на втором этаже обустроена комната матери и ребенка, зал повышенной комфортности с баром.

На первом этаже в зале ожидания уже установлены скамейки с USB-портами, там же будут стоять автоматы с кофе. По сути работы уже завершены, в течении двух недель будет завезена мебель.

До конца текущего года планируется также выполнить ремонт третьего этажа, вышки, багажного отделения, а также благоустройство приаэродромной площади и сквера, где пассажиры смогут в комфортных условиях ожидать свои рейсы или гостей города.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область в десятке лидеров в стране по поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи

14 октября состоится прямой эфир с мэром Курска Игорем Куцаком

Всех неравнодушных горожан приглашают принять участие в акции

В Курске состоится Всероссийская массовая лыжная гонка

Камень из Курской области доставили в Сад камней Памяти и Славы города Подольска

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске