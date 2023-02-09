  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская область в десятке лидеров в стране по поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи

По итогам 2022 года в Курской области 94% детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в учреждениях дополнительного образования.

Читайте также

В регионе действуют 7 515 разнообразных дополнительных общеразвивающих программ, 2,5 тысячи из них разработаны в прошлом году.

По эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Курский регион вошел в десятку лидеров наряду с Санкт-Петербургом, Калининградской и Воронежской областями.

Возможность обучаться по дополнительным программам различной направленности за счёт бюджетных средств обеспечивает внедрённая в нашем регионе с 2021 года модель персонифицированного финансирования дополнительного образования. Её механизм использования специальных сертификатов на платформе навигатора допобразования полностью исключает доплаты со стороны родителей.

Следующий этап развития персонифицированного финансирования — переход к социальному заказу. Внедрение системы будет осуществляться в 2023 году во всех муниципальных образованиях региона.

Ожидается, что уже с 1 сентября этого года дети смогут заниматься в кружках и секциях в том числе и через систему социального заказа.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

14 октября состоится прямой эфир с мэром Курска Игорем Куцаком

Завершается ремонт Курского аэропорта

Всех неравнодушных горожан приглашают принять участие в акции

В Курске состоится Всероссийская массовая лыжная гонка

Камень из Курской области доставили в Сад камней Памяти и Славы города Подольска

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске