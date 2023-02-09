Курская область в десятке лидеров в стране по поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи

По итогам 2022 года в Курской области 94% детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в учреждениях дополнительного образования.

В регионе действуют 7 515 разнообразных дополнительных общеразвивающих программ, 2,5 тысячи из них разработаны в прошлом году.По эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Курский регион вошел в десятку лидеров наряду с Санкт-Петербургом, Калининградской и Воронежской областями.Возможность обучаться по дополнительным программам различной направленности за счёт бюджетных средств обеспечивает внедрённая в нашем регионе с 2021 года модель персонифицированного финансирования дополнительного образования. Её механизм использования специальных сертификатов на платформе навигатора допобразования полностью исключает доплаты со стороны родителей.Следующий этап развития персонифицированного финансирования — переход к социальному заказу. Внедрение системы будет осуществляться в 2023 году во всех муниципальных образованиях региона.Ожидается, что уже с 1 сентября этого года дети смогут заниматься в кружках и секциях в том числе и через систему социального заказа.