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Ленинский районный суд обязал мэрию отремонтировать 16 улиц

Суд обязал комитет дорожного хозяйства мэрии Курска привести в нормативное состояние 16 автомобильных дорог.

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В решении суда значатся улицы Курска: Красной Армии, Кавказская, Ольшанского, Красный Октябрь, 8 Марта, Суворовская, Сумская, проспект Ленинского Комсомола, Веспремская, Тамбовская, Ровецкая, Верхняя Луговая, 1-я Пушкарная, Фестивальная, Дубровинского и Межевая.

Ленинский районный суд Курска, рассмотрев иск прокурора, удовлетворил его и возложил на городской комитет обязанность выполнить ряд работ на отдельных участках дорог по указанным улицам, сообщает сайт областного суда.
Мэрии, в свою очередь подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. 

В итоге, Курский областной суд оставил справедливое решение без изменения. Оно вступило в силу и в течение 6 месяцев должно быть исполнено, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
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