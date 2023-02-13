Ленинский районный суд обязал мэрию отремонтировать 16 улиц
Суд обязал комитет дорожного хозяйства мэрии Курска привести в нормативное состояние 16 автомобильных дорог.
Ленинский районный суд Курска, рассмотрев иск прокурора, удовлетворил его и возложил на городской комитет обязанность выполнить ряд работ на отдельных участках дорог по указанным улицам, сообщает сайт областного суда.
Мэрии, в свою очередь подала апелляцию в вышестоящую инстанцию.
В итоге, Курский областной суд оставил справедливое решение без изменения. Оно вступило в силу и в течение 6 месяцев должно быть исполнено, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.