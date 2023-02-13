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Лента новостей / В регионе

В Курске открылся региональный клуб #МЫВМЕСТЕ46

Он будет работать на базе Ресурсного центра добровольчества Курской области, который объединяет свыше ста тысяч добровольцев и занимает лидирующее место по России.

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Работа волонтёрского корпуса в рамках акции #МЫВМЕСТЕ началась в 2020 году в период пандемии. С 2022 года клуб расширил направления своей деятельности, основная задача которого — оказание помощи людям, прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик.

С 29 сентября 2022 года клуб #МЫВМЕСТЕ подключился к направлению работы помощи военнослужащим и мобилизованным гражданам, а также их семьям. Также волонтёры клуба начали осуществлять приём обращений на оказание адресной помощи от семей военнослужащих и мобилизованных граждан по единой горячей линии (единый колл-центр для всех субъектов Российской Федерации) по номеру 8 (800) 200-34-11.

В регионе действуют 37 филиалов регионального клуба #МЫВМЕСТЕ.
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