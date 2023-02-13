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Лента новостей / В регионе

В Курске два дня будет работать передвижной флюорографический кабинет

 15 и 16 февраля на площадке у ТРК «МегаГРИНН» (ул. Карла Маркса, 68) с 10:00 до 15:00 будет работать передвижной флюорографический кабинет областного клинического противотуберкулезного диспансера.


 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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