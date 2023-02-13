Роман Старовойт запретил чиновникам уходить в длительный отпуск

Губернатор Курской области Роман Старовойт на совещании раскритиковал чиновников, которые берут отпуск более чем на неделю, и призвал глав районов и муниципалитетов не уезжать на отдых за границу.





Глава региона признал, что «совсем без отпусков сложно», однако, по его мнению, отпуска на две или три недели — это уже «чересчур».«Я понимаю, когда долго не был в отпуске, ну, неделя максимум. А когда вижу заявления на отпуск, еще и проведение отпуска за границей — это вообще недопустимо. <...> Давайте более сдержанно к этому относиться, тут, в конце концов, совесть должна быть. Ну, какие отпуска сейчас, тем более за границей?» — сказал Старовойт.По его словам, в правительстве «коллеги услышали» эти рекомендации, а заявления на более чем недельный отпуск поступают от руководителей районного и муниципального уровней.