Ретропоезд начал регулярно курсировать по маршруту Сараевка – Старый Оскол

Ретропоезд на паровозной тяге «Дорогой мужества» начал регулярно курсировать по маршруту Сараевка – Старый Оскол.

Поезд будет ходить по субботам и воскресеньям, время в пути составит 2 часа 35 минут. Состав декорирован для погружения пассажиров в атмосферу 1943 года, работают проводники в форме образца военных лет, в вагонах организованы фотозоны и детский игровой уголок.Маршрут туристов из Курска● 8:20 – 9:33 – Проезд поездом №6219 Курск – Белгород до ст. Сараевка● 9:50 – 12:20 – Поездка на ретропоезде №6514 «Дорогой мужества» Сараевка – Старый Оскол● 12:20 – 15:33 – Осмотр экспозиции на ст. Старый Оскол, обед● 15:33 – 16:51 – Проезд поездом №7125 от Старого Оскола до Ржавы● 17:18 – 19:08 – Проезд поездом №6228 Белгород – Курск от Ржавы до Курска«Дорога мужества» – это железнодорожная линия протяженностью 95 км, по которой в годы Великой Отечественной войны обеспечивалось снабжение воюющих частей Красной армии. Она была построена в 1943 году местными жителями и железнодорожниками всего за 32 дня. Работа магистрали стала большим вкладом в разгром врага на Курской дуге.