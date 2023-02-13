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Ретропоезд начал регулярно курсировать по маршруту Сараевка – Старый Оскол

Ретропоезд на паровозной тяге «Дорогой мужества» начал регулярно курсировать по маршруту Сараевка – Старый Оскол.

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Поезд будет ходить по субботам и воскресеньям, время в пути составит 2 часа 35 минут. Состав декорирован для погружения пассажиров в атмосферу 1943 года, работают проводники в форме образца военных лет, в вагонах организованы фотозоны и детский игровой уголок.

Маршрут туристов из Курска
● 8:20 – 9:33 – Проезд поездом №6219 Курск – Белгород до ст. Сараевка
● 9:50 – 12:20 – Поездка на ретропоезде №6514 «Дорогой мужества» Сараевка – Старый Оскол
● 12:20 – 15:33 – Осмотр экспозиции на ст. Старый Оскол, обед
● 15:33 – 16:51 – Проезд поездом №7125 от Старого Оскола до Ржавы
● 17:18 – 19:08 – Проезд поездом №6228 Белгород – Курск от Ржавы до Курска

«Дорога мужества» – это железнодорожная линия протяженностью 95 км, по которой в годы Великой Отечественной войны обеспечивалось снабжение воюющих частей Красной армии. Она была построена в 1943 году местными жителями и железнодорожниками всего за 32 дня. Работа магистрали стала большим вкладом в разгром врага на Курской дуге.


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