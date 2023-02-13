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Вышло распоряжение о мерах по обеспечению безопасности горожан на водных объектах на весенний период и купальный

Вышло распоряжение администрации Курска № 86-ра, в котором говорится о мерах по обеспечению безопасности горожан на водных объектах на весенний период и купальный сезон 2023 года.

 
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Купальный сезон объявлен с 1 июня по 31 августа. Спасатели будут дежурить на муниципальных пляжах с 1 июня по 31 июля с 11:00 до 21:00 и с 1 по 31 августа с 10:00 до 20:00.

Управление по делам ГО и ЧС при администрации Курска и Всероссийское общество спасания на водах организуют не менее двух общественных постов по обеспечению безопасности горожан на водных объектах. На них будут дежурить обученные спасатели, а также проводиться патрулирование в течение всего купального сезона. Сотрудники правоохранительных органов обеспечат безопасность горожан в местах купания. В случае выявления нарушений правил безопасности к отдыхающим возможно применение административного воздействия в соответствии с законодательством.

 Содержание частных пляжей должно соответствовать правилам охраны жизни людей на водных объектах в Курской области, правилам пользования маломерными судами на водных объектах России и правилам пользованиям пляжами страны.
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