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В Курске состоится традиционный Кубок Губернатора Курской области по лыжным гонкам

В Курске 18 февраля состоится традиционный Кубок Губернатора Курской области по лыжным гонкам.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 В этом году соревнования посвящены 80-летию победы в Курской битве. Участниками праздника станут звезды российского спорта.

На старт выйдут трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках биатлонист Иван Черезов, олимпийский чемпион, биатлонист Дмитрий Малышко, бронзовый призер Олимпийских игр лыжник Алексей Петухов, олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года биатлонист Антон Шипулин.

Первый старт состоится в 10:00, на трассу выйдут юноши и девушки 2013 года рождения и моложе. На 11:45 запланирована церемония открытия, а в 13:00 – старт шоу-эстафеты с участием известных спортсменов.

Электронная регистрация для желающих выйти на дистанцию проводится до 20:00 17 февраля по ссылке https://orgeo.ru/event/26617. Регистрация в день проведения соревнований осуществляться не будет.

 Соревнования пройдут в Курске на территории лыжной базы спортивной школы «Арена» по улице Парк Солянка. 
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