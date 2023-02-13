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С апреля 2023 года льготный проезд в общественном транспорте будет только по Карте жителя Курской области

Напоминаем, что с апреля 2023 года льготный проезд в общественном транспорте Курской области будет только по Карте жителя Курской области, за исключением проезда школьников.


 

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Обращаем внимание, что возможность льготного проезда предоставляется в общественном транспорте, работающем по регулируемому тарифу.

Карту жителя Курской области можно оформить в любом отделении МФЦ. После активации карты необходимо оплатить льготу на проезд в общественном транспорте на следующий месяц, в период с 25 числа текучего месяца по 10 число следующего месяца. Оплату произвести можно в любом офисе МФЦ или в личном кабинете на сайте карта46.рф. После оплаты Картой жителя Курской области можно пользоваться в общественном транспорте.
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