Управление Федеральной налоговой службы проведет вебинар для налогоплательщиков
Управление Федеральной налоговой службы России по Курской области проведет вебинар для налогоплательщиков.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Куряне узнают об электронных способах взаимодействия с налоговыми органами, едином налоговом счете, налоговых льготах и многое другое. Также у слушателей будет возможность в режиме онлайн задать интересующие вопросы.
Для участия в вебинаре необходимо пройти по ссылке: https://vs14.nalog.ru/c/6386761758. В случае возникновения вопросов по подключению следует обращаться по телефону 8 (4712) 52-14-99.