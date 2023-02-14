Управление Федеральной налоговой службы проведет вебинар для налогоплательщиков

Управление Федеральной налоговой службы России по Курской области проведет вебинар для налогоплательщиков.

16 февраля в 11:00 сотрудники Управления расскажут об изменениях налогового законодательства в 2023 году.Куряне узнают об электронных способах взаимодействия с налоговыми органами, едином налоговом счете, налоговых льготах и многое другое. Также у слушателей будет возможность в режиме онлайн задать интересующие вопросы.Для участия в вебинаре необходимо пройти по ссылке: https://vs14.nalog.ru/c/6386761758. В случае возникновения вопросов по подключению следует обращаться по телефону 8 (4712) 52-14-99.