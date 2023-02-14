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В Курской области запустят новый портал записи на прием к врачу

До конца 2023 года будет запущен новый портал записи на прием к врачу.

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Данный портал не только облегчит курянам процедуру записи, но и предоставит доступ к истории болезни. Теперь все отправленные обращения в формате обратной связи, будут доступны для контроля министерству здравоохранения Курской области. 

Также на портале появятся уникальный сервис врач – пациент. Некоторые группы пациентов, смогут в личном кабинете в назначенное время дистанционно обсудить с врачом все вопросы.

В 2022 году была запущена программа по внедрению единой электронной карты пациента, в которой содержится информация о посещении поликлиник, вызовах врача на дом, результаты всех исследований и другие важные медицинские сведения. В планах развития на 2023 год – внедрение медицинской информационной системы в стационары медицинских организаций области, интеграция с 1С.Аптека, создание новых видов электронных медицинских документов и многое другое.
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