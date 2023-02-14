В Курске пройдет приём граждан по правовым вопросам

17 февраля с 11:00 до 16:00 будет проходить совместный приём граждан по правовым вопросам.

Приём пройдет на 4 площадках:● г. Курск, ул. Радищева, 24, цокольный этаж;● г. Курск, ул. Ленина, 49;● г. Дмитриев, ул. Ленина, 59;● п. Золотухино, ул. Гостиная, 7.Консультации проведут юристы регионального отделения организации «Человек и Закон», работники Госавтоинспекции, миграционной службы, Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области, полиции, а также адвокаты, нотариусы, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Курской области, специалисты Росреестра по Курской области, общественных приёмных партии «Единая Россия».