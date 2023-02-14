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В Курске пройдет приём граждан по правовым вопросам

17 февраля с 11:00 до 16:00 будет проходить совместный приём граждан по правовым вопросам.

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Приём пройдет на 4 площадках:

● г. Курск, ул. Радищева, 24, цокольный этаж;
● г. Курск, ул. Ленина, 49;
● г. Дмитриев, ул. Ленина, 59;
● п. Золотухино, ул. Гостиная, 7.

Консультации проведут юристы регионального отделения организации «Человек и Закон», работники Госавтоинспекции, миграционной службы, Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области, полиции, а также адвокаты, нотариусы, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Курской области, специалисты Росреестра по Курской области, общественных приёмных партии «Единая Россия».
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