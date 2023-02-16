Курянам разъяснили, можно ли взыскать задолженность по зарплате

Старший помощник прокурора ЦАО Курска Анастасия Кожаева разъяснила, можно ли взыскать задолженность по зарплате.

Данная процедура предусмотрена ст. 392 Трудового кодекса. О невыплате зарплаты и других выплат работник может обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты средств, причитающихся ему при увольнении.Пунктом 56 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 2 разъяснено, что при рассмотрении дела по иску работника, трудовые отношения с которым не прекращены, о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты важно учитывать, что заявление работодателя о пропуске работником срока на обращение в суд само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования, поскольку в указанном случае срок на обращение в суд не пропущен, так как нарушение носит длящийся характер и обязанность работодателя по своевременной и в полном объёме выплате работнику зарплаты, а тем более задержанных сумм, сохраняется в течение всего периода действия трудового договора