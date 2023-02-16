  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянам разъяснили, можно ли взыскать задолженность по зарплате

Старший помощник прокурора ЦАО Курска Анастасия Кожаева разъяснила, можно ли взыскать задолженность по зарплате.

Читайте также

Данная процедура предусмотрена ст. 392 Трудового кодекса. О невыплате зарплаты и других выплат работник может обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты средств, причитающихся ему при увольнении.

Пунктом 56 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 2 разъяснено, что при рассмотрении дела по иску работника, трудовые отношения с которым не прекращены, о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты важно учитывать, что заявление работодателя о пропуске работником срока на обращение в суд само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования, поскольку в указанном случае срок на обращение в суд не пропущен, так как нарушение носит длящийся характер и обязанность работодателя по своевременной и в полном объёме выплате работнику зарплаты, а тем более задержанных сумм, сохраняется в течение всего периода действия трудового договора
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Ограничение движения

В Конышевском районе состоялось открытие взрослой поликлиники

Курянам вручили высокие награды от Президента РФ

В Курске пройдет акция по сбору макулатуры

Вчера прошло заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске