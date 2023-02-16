Вчера прошло заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

В режиме видеоконференции состоялось заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

В заседании комиссии принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт.На заседании обсудили вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. Курская область в ближайшие два года планирует реконструировать 10 критически важных объектов.Правительственная комиссия поддержала программу реконструкции коммунальной инфраструктуры стоимостью более 1,4 млрд рублей. Из федерального бюджета регион получит 950 миллионов, остальные средства будут направлены из областного бюджета и внебюджетных источников.Также Роман Старовойт доложил об исполнении поручения вице-премьера по разработке нового механизма замены теплосетей в Курской области.«В настоящее время для уточнения реальной потребности в реконструкции проводится дополнительное обследование коммунальных сетей. После сбора необходимой информации регион приступит к отработке механизма по замене сетей хозяйственным способом», – сказал он.