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Лента новостей / В регионе

В Курске пройдет акция по сбору макулатуры

В Курске пройдет акция по сбору макулатуры и корма для животных из приютов. 

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Её проводит Анастасия Пашкова совместно с экологическим объединениями КГУ — зелёная студия «Ëж» и Green KSU.

По итогам акции участники, занявшие три первых места в каждой номинации, награждаются ценными подарками от организатора и дипломами участника акции.

Приглашаются школы и университеты. Заявку на участие необходимо прислать до 22 февраля. С 27 февраля по 2 марта пройдет сам конкурс.

Условия участия в акции и порядок её проведения можно узнать подробнее — https://vk.cc/clFhrl
Прием заявок для организаций осуществляется по ссылке: https://vk.cc/clFhlA
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