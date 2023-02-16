В Курске пройдет акция по сбору макулатуры и корма для животных из приютов.

Её проводит Анастасия Пашкова совместно с экологическим объединениями КГУ — зелёная студия «Ëж» и Green KSU.По итогам акции участники, занявшие три первых места в каждой номинации, награждаются ценными подарками от организатора и дипломами участника акции.Приглашаются школы и университеты. Заявку на участие необходимо прислать до 22 февраля. С 27 февраля по 2 марта пройдет сам конкурс.Условия участия в акции и порядок её проведения можно узнать подробнее — https://vk.cc/clFhrlПрием заявок для организаций осуществляется по ссылке: https://vk.cc/clFhlA