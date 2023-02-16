В Конышевском районе состоялось открытие взрослой поликлиники
После капитального ремонта состоялось открытие взрослой поликлиники Конышевской ЦРБ.
Фото газеты «Трибуна» Конышевского района
Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену как взрослых, так и детей. На время ремонта прием пациентов не прекращался.
Также в Конышевском районе построено и введено в эксплуатацию 15 модульных ФАПов.Кроме того, в районе проведен ремонт 2 офисов врачей общей практики – в деревне Кашара и селе Старая Белица. В общей сложности на ремонт поликлиники, закупку медоборудования и возведение новых ФАПов в 2022 году в Конышевском районе было затрачено порядка 270 млн рублей.