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В Конышевском районе состоялось открытие взрослой поликлиники

После капитального ремонта состоялось открытие взрослой поликлиники Конышевской ЦРБ.
Фото газеты «Трибуна» Конышевского района

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Это первый ремонт с момента постройки здания. В здании обновили фасад, отремонтировали кровлю, провели отделочные работы с учётом бережливых технологий, заменили все инженерные сети. Стоимость ремонта составила более 63 млн рублей. Приобретено новое медицинское оборудование – эндоскопическое, хирургическое и стоматологическое, цифровые рентген-аппарат и маммограф, который появился в поликлинике впервые, а также аппарат УЗИ.

Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену как взрослых, так и детей. На время ремонта прием пациентов не прекращался.

 
Также в Конышевском районе построено и введено в эксплуатацию 15 модульных ФАПов.Кроме того, в районе проведен ремонт 2 офисов врачей общей практики – в деревне Кашара и селе Старая Белица. В общей сложности на ремонт поликлиники, закупку медоборудования и возведение новых ФАПов в 2022 году в Конышевском районе было затрачено порядка 270 млн рублей. 
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