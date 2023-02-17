Курских силовиков переводят в режим усиленного несения дежурства
Курские силовики и дружинники переходят в режим усиленного несения дежурства.
«Телекомпания «ТАКТ» - губернатор отметил, что во избежание провокаций и террористических проявлений со стороны сопредельного государства и в целях повышения уровня безопасности жителей Курской области все силовые службы, а также дружинники с 20 февраля будут переведены в усиленный режим несения дежурств. Глава региона также добавил, что к настоящему времени порядка 2800 членов добровольной народной дружины распределены по объектам критической инфраструктуры для охраны и патрулирования.Об этом сообщил губернатора Роман Старовойт во время оперативного совещания в Доме Советов. Как пишет