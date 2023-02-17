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Лента новостей / В регионе

Курских силовиков переводят в режим усиленного несения дежурства

Курские силовики и дружинники переходят в режим усиленного несения дежурства.

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Об этом сообщил губернатора Роман Старовойт во время оперативного совещания в Доме Советов. Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - губернатор отметил, что во избежание провокаций и террористических проявлений со стороны сопредельного государства и в целях повышения уровня безопасности жителей Курской области все силовые службы, а также дружинники с 20 февраля будут переведены в усиленный режим несения дежурств. Глава региона также добавил, что к настоящему времени порядка 2800 членов добровольной народной дружины распределены по объектам критической инфраструктуры для охраны и патрулирования.
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