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Лента новостей / В регионе

Губернатор Курской области заявил о напряженной оперативной обстановке

Губернатор проводит еженедельную планерку в Доме Советов.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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На планерке Роман Старовойт отметил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной. Продолжаются обстрелы приграничья со стороны Украины. В Курской области постоянно идет укрепление территориального гарнизона, фортификационных сооружений.

- Оперативная обстановка сложная, напряженная. По-прежнему ведется  непрекращающийся огонь со стороны Украины. Наша инженерная инфраструктура страдает. Это накладывает дополнительные обязательства по обеспечению безопасности. При поддержке Минобороны у нас идет укрепление постоянного гарнизона, фортификационных сооружений, - заверил Роман Старовойт.
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