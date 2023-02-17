Губернатор Курской области заявил о напряженной оперативной обстановке
Губернатор проводит еженедельную планерку в Доме Советов.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
- Оперативная обстановка сложная, напряженная. По-прежнему ведется непрекращающийся огонь со стороны Украины. Наша инженерная инфраструктура страдает. Это накладывает дополнительные обязательства по обеспечению безопасности. При поддержке Минобороны у нас идет укрепление постоянного гарнизона, фортификационных сооружений, - заверил Роман Старовойт.