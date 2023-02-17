Куряне смогут принять участие в всероссийском конкурсе семейных видеороликов
Фонд развития творчества «Жизнь и Дело» при поддержке президентского Фонда культурных инициатив объявляет всероссийский конкурс семейных видеороликов.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Номинации:
— Мы семья!
— Наши национальные традиции
— Наша малая родина
— Наши семейные увлечения
— Наши питомцы
— Наш семейный мультик
— Семья и школа
Заявку можно прислать до 31 марта. Подробнее: https://clck.ru/33UCJa.