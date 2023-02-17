Куряне смогут принять участие в всероссийском конкурсе семейных видеороликов

Фонд развития творчества «Жизнь и Дело» при поддержке президентского Фонда культурных инициатив объявляет всероссийский конкурс семейных видеороликов.

К участию приглашаются семейные команды. Конкурс направлен на раскрытие роли семьи, родных языков, национальных традиций в воспитании подрастающего поколения, развитие творческого начала в семьях, воспитывающих детей дошкольного и школьного возрастов.Номинации:— Мы семья!— Наши национальные традиции— Наша малая родина— Наши семейные увлечения— Наши питомцы— Наш семейный мультик— Семья и школаЗаявку можно прислать до 31 марта. Подробнее: https://clck.ru/33UCJa.