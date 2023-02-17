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Куряне смогут принять участие в всероссийском конкурсе семейных видеороликов

Фонд развития творчества «Жизнь и Дело» при поддержке президентского Фонда культурных инициатив объявляет всероссийский конкурс семейных видеороликов.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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К участию приглашаются семейные команды. Конкурс направлен на раскрытие роли семьи, родных языков, национальных традиций в воспитании  подрастающего поколения, развитие творческого начала в семьях, воспитывающих детей дошкольного и школьного возрастов.
Номинации:
— Мы семья!
— Наши национальные традиции
— Наша малая родина
— Наши семейные увлечения
— Наши питомцы
— Наш семейный мультик
— Семья и школа
Заявку можно прислать до 31 марта. Подробнее: https://clck.ru/33UCJa.
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