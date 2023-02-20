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Лента новостей / В России

Обновлен федеральный номер единого контакт-центра

Социальный фонд России обновил федеральный номер единого контакт-центра.

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С 23 февраля граждане могут обратиться по социальным вопросам по новому номеру 8-800-100-00-01.

 На звонок отвечает виртуальный ассистент, который помогает получить информацию по самым популярным запросам: оформлению материнского капитала, единого пособия, уточнению статуса поданного заявление и другим.

Если нужна более детальная информация звонок переводится на сотрудника центра. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации человека.

 Контакт-центр – это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду с Социальным фондом России входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду и занятости, региональные органы социальной защиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы
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