Обновлен федеральный номер единого контакт-центра

Социальный фонд России обновил федеральный номер единого контакт-центра.

С 23 февраля граждане могут обратиться по социальным вопросам по новому номеру 8-800-100-00-01.На звонок отвечает виртуальный ассистент, который помогает получить информацию по самым популярным запросам: оформлению материнского капитала, единого пособия, уточнению статуса поданного заявление и другим.Если нужна более детальная информация звонок переводится на сотрудника центра. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации человека.Контакт-центр – это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду с Социальным фондом России входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду и занятости, региональные органы социальной защиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы