С 1 марта вступают в силу новые требования по нанесению разметки на парковках

С 1 марта в связи с Постановлением Правительства РФ от 06.10.2022 № 1769 вступают в силу новые требования по нанесению разметки на парковках, согласно которым зоны платной и бесплатной парковки будут разделены синими и белыми линиями, соответственно.

В связи с этим действие бесплатного тестового периода работы платного парковочного пространства Курска продлевается. Разметка в городе будет приведена в нормативное состояние, как только погодные условия станут благоприятными.Также в администрацию Курска и депутатам горсобрания поступили предложения расширить перечень категорий лиц, которые могут получить специальное разрешение, позволяющее им не платить за стоянку или пользоваться данной услугой со скидкой. Речь идёт о многодетных семьях, участниках СВО и членах их семей, а также почётных донорах России.Решение администрации Курска об окончании бесплатного тестового периода работы платного парковочного пространства будет размещено на официальном сайте не позднее, чем за 30 дней до начала пользования платной парковкой.