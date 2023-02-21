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Лента новостей / В регионе

Желающим переехать из приграничных районов помогут с переездом

В Курской области желающим переехать из приграничных с Украиной районов будет оказана всесторонняя помощь.

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Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - об этом заявил во время традиционного оперативного совещания с подчиненными губернатор Роман Старовойт. Он поручил главам районов в течение ближайших дней ещё раз поговорить с людьми, выяснить, кто из них желает уехать временно или хочет полностью сменить постоянное место жительства. И тем, и другим обещают оказать поддержку в поиске жилья, переезде и размещении.
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