«Телекомпания «ТАКТ» - Курян взволновало решение депутатов городского Собрания об изменении границ областного центра для предполагаемого возведения предприятия. Жители высказались резко против такого развития событий. Вместе с тем глава региона отметил, что по заводу, ставшему предметом горячего обсуждения в интернете, конкретных договорённостей нет.Как пишет
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Ещё 4 года назад с собственниками предприятия мы предварительно проговаривали возможность строительства установки на площадке «Курскхимволокно» по производству азотных удобрений. Во-первых мы никогда не говорили про аммиак. И вот эти все 4 года никаких конкретных решений не было принято по нескольким причинам. Во-первых, мы не понимаем, и насколько я знаю, и сегодня нет окончательного решения о возможной технологии. То есть, нет даже предпроектных каких-то разработок.
По информации Романа Старовойта, нет согласования о выделении дополнительных объёмов газа, который служит сырьём для производства азотных удобрений, и со стороны «Газпрома». Не значится предприятие и в перечне инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. Однако для того, чтобы внести ясность в обсуждение данного вопроса, глава региона сам намеривается встретиться с жителями микрорайона во вторник.
Губернатор Курской области дал пояснения о строительстве завода по производству минеральных удобрений
В Доме Советов отреагировали на шквал комментариев в социальных сетях относительно возможного строительства завода по производству минеральных удобрений в микрорайоне Волокно.