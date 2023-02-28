Компенсация взамен бесплатного земельного участка

Многодетные семьи имеют право на однократное получение компенсации взамен предоставления бесплатного земельного участка.

Изменения в закон «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» внесены с 1 января этого года.Размер единовременной компенсационной выплаты в настоящее время составляет 200 тыс. рублей.Денежные средства можно использовать на улучшение жилищных условий:— уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту;— участие в долевом строительстве многоквартирных домов;— приобретение по договору купли-продажи жилого помещения на первичном или вторичном рынке.Выплату многодетным семьям назначает комитет социальной защиты населения города Курска на основании заявлений от граждан.Подать заявление на выплату денежных средств можно через МФЦ либо посредством почтовой связи.Единовременная компенсационная выплата поэтапно предоставляется семьям, исходя из даты постановки на учет на получение земельного участка. Таким образом, в 2023 году этим правом смогут воспользоваться те, кто стал на очередь до 31 декабря 2018 года.