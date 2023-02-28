В Курске обрушилась стена дома

В Курске на улице Ломоносова, 39 произошло обрушение стены дома.

На место ЧП оперативно выехали сотрудники администрации Центрального округа и ГУ МЧС по Курской области. Причины устанавливаются. Пострадавших нет.Специалисты окружной администрации проводят сбор правоустанавливающих документов на владение домом и консультируют жителей.Жителям дома предложили временное жилье.Дом, расположенный на улице Ломоносова,39 1917 года постройки.В доме пять квартир из них две выкуплено, в трёх проживает восемь жильцов.Ситуация находится на контроле в администрации города.