В Курске обрушилась стена дома
В Курске на улице Ломоносова, 39 произошло обрушение стены дома.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Специалисты окружной администрации проводят сбор правоустанавливающих документов на владение домом и консультируют жителей.
Жителям дома предложили временное жилье.
Дом, расположенный на улице Ломоносова,39 1917 года постройки.
В доме пять квартир из них две выкуплено, в трёх проживает восемь жильцов.
Ситуация находится на контроле в администрации города.