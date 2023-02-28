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В Курске обрушилась стена дома

В Курске на улице Ломоносова, 39 произошло обрушение стены дома.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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На место ЧП оперативно выехали сотрудники администрации Центрального округа и ГУ МЧС по Курской области. Причины устанавливаются. Пострадавших нет.

 Специалисты окружной администрации проводят сбор правоустанавливающих документов на владение домом и консультируют жителей.
Жителям дома предложили временное жилье.

Дом, расположенный на улице Ломоносова,39 1917 года постройки.

 В доме пять квартир из них две выкуплено, в трёх проживает восемь жильцов.
Ситуация находится на контроле в администрации города.
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