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С 1 марта появится новая категория транспорта

С 1 марта появится новая категория транспорта - средства индивидуальной мобильности.

 
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги

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Этот статус получат электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и их аналоги.

Максимальная скорость СИМ не должна превышать 25 км/ч;

Для передвижения по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам их масса не должна превышать 35 кг;

Движение СИМ будет регулироваться специальными знаками. Скорость движения определяется из приоритета пешеходов;

Статус СИМ не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки.


 
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