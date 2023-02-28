С 1 марта появится новая категория транспорта
С 1 марта появится новая категория транспорта - средства индивидуальной мобильности.
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги
Максимальная скорость СИМ не должна превышать 25 км/ч;
Для передвижения по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам их масса не должна превышать 35 кг;
Движение СИМ будет регулироваться специальными знаками. Скорость движения определяется из приоритета пешеходов;
Статус СИМ не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки.