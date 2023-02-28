  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Внесены изменения в правила противопожарного режима

С 1 марта вступят в силу новые более щадящие правила противопожарного режима.

Читайте также

Смягчены требования к приготовлению пищи на открытом огне и сжиганию листвы, травы и веток на даче: жарить шашлыки теперь допустимо на расстоянии 5 м от строения.

Место для разведения открытого огня и сжигания мусора на землях населенных пунктов, садовых или дачных участках необходимо выбрать на расстоянии не менее 15 м от построек. Если для этих целей применять металлическую емкость из негорючего материала, то расстояние уменьшается в 2 раза – до 7,5 м. 

В любых зданиях и сооружениях, на кровлях, балконах, других выступающих частях фасадов с 1 марта запрещено использовать любую пиротехнику, даже простейшие бенгальские огни и хлопушки. Виновник ЧП из-за фейерверка в квартире должен будет оплатить штраф за нарушение правил пожарной безопасности.

Еще одно нововведение касается автономных пожарных извещателей. Датчики должны быть установлены в квартирах и жилых домах, в которых проживают многодетные семьи, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.


 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

С 1 марта появится новая категория транспорта

В Курске обрушилась стена дома

Компенсация взамен бесплатного земельного участка

Губернатор Курской области дал пояснения о строительстве завода по производству минеральных удобрений

Законы, вступающие в силу в марте

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске