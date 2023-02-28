Внесены изменения в правила противопожарного режима

С 1 марта вступят в силу новые более щадящие правила противопожарного режима.

Смягчены требования к приготовлению пищи на открытом огне и сжиганию листвы, травы и веток на даче: жарить шашлыки теперь допустимо на расстоянии 5 м от строения.Место для разведения открытого огня и сжигания мусора на землях населенных пунктов, садовых или дачных участках необходимо выбрать на расстоянии не менее 15 м от построек. Если для этих целей применять металлическую емкость из негорючего материала, то расстояние уменьшается в 2 раза – до 7,5 м.В любых зданиях и сооружениях, на кровлях, балконах, других выступающих частях фасадов с 1 марта запрещено использовать любую пиротехнику, даже простейшие бенгальские огни и хлопушки. Виновник ЧП из-за фейерверка в квартире должен будет оплатить штраф за нарушение правил пожарной безопасности.Еще одно нововведение касается автономных пожарных извещателей. Датчики должны быть установлены в квартирах и жилых домах, в которых проживают многодетные семьи, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.