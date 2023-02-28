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Лента новостей / В регионе

Заключены контракты по отлову собак

Ранее отловом  бродячих животных занимался комитет городского хозяйства.

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В настоящее время администрациями Железнодорожного и Сеймского округов уже заключены муниципальные контракты с подрядной организацией на оказание услуг по отлову, содержанию и возврату в прежние места обитания животных. В Центральном округе планируется заключение контракта до конца недели.

Подрядчиками будет осуществляться плановый и вынужденный отлов животных. Плановый отлов будет проходить в соответствии с графиком, а вынужденный — по обращениям горожан.

Сообщить о безнадзорном животном можно по телефонам:

Железнодорожный округ — 8 (4712) 26-05-84, 26-10-54;
Сеймский округ — 37-02-09, 37-01-01;
Центральный округ — 70-22-86, 70-22-94.

Все заявки будут направлены на исполнение подрядчику.
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