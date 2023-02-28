Заключены контракты по отлову собак
Ранее отловом бродячих животных занимался комитет городского хозяйства.
Подрядчиками будет осуществляться плановый и вынужденный отлов животных. Плановый отлов будет проходить в соответствии с графиком, а вынужденный — по обращениям горожан.
Сообщить о безнадзорном животном можно по телефонам:
Железнодорожный округ — 8 (4712) 26-05-84, 26-10-54;
Сеймский округ — 37-02-09, 37-01-01;
Центральный округ — 70-22-86, 70-22-94.
Все заявки будут направлены на исполнение подрядчику.