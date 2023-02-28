Заключены контракты по отлову собак

Ранее отловом бродячих животных занимался комитет городского хозяйства.

В настоящее время администрациями Железнодорожного и Сеймского округов уже заключены муниципальные контракты с подрядной организацией на оказание услуг по отлову, содержанию и возврату в прежние места обитания животных. В Центральном округе планируется заключение контракта до конца недели.Подрядчиками будет осуществляться плановый и вынужденный отлов животных. Плановый отлов будет проходить в соответствии с графиком, а вынужденный — по обращениям горожан.Сообщить о безнадзорном животном можно по телефонам:Железнодорожный округ — 8 (4712) 26-05-84, 26-10-54;Сеймский округ — 37-02-09, 37-01-01;Центральный округ — 70-22-86, 70-22-94.Все заявки будут направлены на исполнение подрядчику.