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Контроль за использованием и содержанием лифтов передали Ростехнадзору

С 1 марта вступает в действие Положение о федеральном государственном контроле в области безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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На данный момент за работоспособность лифтового оборудования отвечают управляющие компании.
В случае неисправности лифта, если управляющая организация не решает проблему, обратиться с жалобой можно в Государственную жилищную инспекцию, она проверит наличие договора между УК и ремонтно-обслуживающей организацией, а также в Ростехнадзор, который теперь контролирует безопасность и соблюдение техрегламентов.

Также Ростехнадзор может проводить внеплановые проверки, если будут выявлены нарушения в работе лифта, управляющая компания будет обязана их устранить, в противном случае представители Ростехнадзора могут выписать предписание или штраф, обратиться в прокуратуру или администрацию района.
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