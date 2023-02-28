Контроль за использованием и содержанием лифтов передали Ростехнадзору

С 1 марта вступает в действие Положение о федеральном государственном контроле в области безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов.

Контроль за безопасностью лифтов будет осуществлять Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Ростехнадзор.На данный момент за работоспособность лифтового оборудования отвечают управляющие компании.В случае неисправности лифта, если управляющая организация не решает проблему, обратиться с жалобой можно в Государственную жилищную инспекцию, она проверит наличие договора между УК и ремонтно-обслуживающей организацией, а также в Ростехнадзор, который теперь контролирует безопасность и соблюдение техрегламентов.Также Ростехнадзор может проводить внеплановые проверки, если будут выявлены нарушения в работе лифта, управляющая компания будет обязана их устранить, в противном случае представители Ростехнадзора могут выписать предписание или штраф, обратиться в прокуратуру или администрацию района.