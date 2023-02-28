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Установлены размеры платы за пользование парковками

В администрации города подписано постановление об установлении размера платы за пользование парковками, расположенными на автомобильных дорогах местного значения.

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Так, на Привокзальной площади владельцы мототехники, легковых автомобилей с прицепом и без них, фургонов, автобусов с числом мест для сидения до 11, грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн будут платить 100 руб./ч. Плата за парковку владельцам грузовых автомобилей с прицепом либо без прицепа массой более 3,5 т, трейлеров, автобусов с числом мест для сидения более 11 обойдется 200 руб./ч.

Такой же размер платы по категориям за пользование парковки ждет автовладельцев и на Красной площади.
За пользование остальными парковочными пространствами автовладельцы мототехники, легковых автомобилей с прицепом и без них, фургонов, автобусов с числом мест для сидения до 11, грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн будут платить 30 руб./ч. Плата за парковку владельцам грузовых автомобилей с прицепом либо без прицепа массой более 3,5 т, трейлеров, автобусов с числом мест для сидения более 11 обойдется 60 руб./ч
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