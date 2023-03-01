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Лента новостей / В регионе

В Правительство РФ внесено предложение о поддержки предпринимателей в приграничных районах

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов выступил с предложениями о мерах поддержки предпринимателей в приграничных районах.

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Почти год находящиеся там предприятия попадают под обстрелы и сталкиваются с другими проявлениями агрессии со стороны сопредельной  территории. Зафиксированы повреждения техники, автотранспорта, производственных и административных зданий сельхозпредприятий и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Несут убытки и аграрии, земли которых также находятся в приграничье.

 Было предложено на федеральном уровне создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий, в который будут включаться данные о компаниях и размере понесенного ими ущерба.

Для компенсации коммерческих потерь необходимо разработать комплекс мер поддержки для пострадавшего бизнеса, например, предоставить кредитные и налоговые каникулы, выдавать субсидии на релокацию предприятий, компенсировать ущерб от разрушений напрямую из бюджета. Также решением может стать компенсация повышенных страховых премий и утраты взятой в лизинг техники.

￼ Соответствующие предложения в Правительство РФ были направлены Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
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