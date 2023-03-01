Посёлок Тёткино под обстрелом

Об этом в своем телеграмм канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В результате обстрела ВСУ в посёлке Тёткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким.Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь.Всего зафиксировали 5 прилётов. По предварительной информации повреждения осколками получили три домовладения. Окончательная ясность появится после подомового обхода. Также в результате обстрела в посёлке нарушено электроснабжение».