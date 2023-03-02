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Выясняются причины обрушения стены дома на Ломоносова

В комитете по охране объектов культурного наследия Курской области прокомментировали ситуацию, связанную с частичным обрушением кладки дома №39 на улице Ломоносова.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Здание 1907 года постройки - выявленный объект культурного наследия, в списки ОКН его включили в 1995 году.

«Сотрудники комитета выехали на место и зафиксировали нарушения. Сейчас в непосредственной близости к дому проводятся строительные работы. В такой ситуации необходимо заранее разработать раздел по сохранению данного объекта, что было выполнено в 2021 году. Раздел прошел историко-культурную экспертизу, он содержит достаточное количество мероприятий по сохранению объекта культурного наследия. Предстоит установить, насколько эти мероприятия соблюдались», - отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял.

Сейчас областной комитет готовит документы для направления в правоохранительные органы. В случае, если будет установлено, что нарушения действительно были и повлекли за собой частичную утрату объекта культурного наследия, виновных лиц привлекут к ответственности.
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