Выясняются причины обрушения стены дома на Ломоносова
В комитете по охране объектов культурного наследия Курской области прокомментировали ситуацию, связанную с частичным обрушением кладки дома №39 на улице Ломоносова.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
«Сотрудники комитета выехали на место и зафиксировали нарушения. Сейчас в непосредственной близости к дому проводятся строительные работы. В такой ситуации необходимо заранее разработать раздел по сохранению данного объекта, что было выполнено в 2021 году. Раздел прошел историко-культурную экспертизу, он содержит достаточное количество мероприятий по сохранению объекта культурного наследия. Предстоит установить, насколько эти мероприятия соблюдались», - отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял.
Сейчас областной комитет готовит документы для направления в правоохранительные органы. В случае, если будет установлено, что нарушения действительно были и повлекли за собой частичную утрату объекта культурного наследия, виновных лиц привлекут к ответственности.