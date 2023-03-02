Приняты изменения в региональный закон в сфере охоты

Сегодня в Курской областной Думе приняты изменения в Закон Курской области «О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области».

Поправки исключают перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты.С момента принятия областного закона в 2012 году по настоящее время промысловая охота на территории региона не осуществлялась. Это связано с тем, что Курская область находится в лесостепной зоне, а среда обитания для животных, в отношении которых обычно допускается промысловая охота, недостаточно богата.Изменения помогут предотвратить возникновение несчастных случаев с жителями региона при нахождении их в лесах во время сбора грибов и ягод, заготовки древесины и т.д.За принятие данного законопроекта депутаты Курской областной Думы проголосовали единогласно.