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Лента новостей / В регионе

Готовится законопроект о порядке проведения итоговой аттестации в приграничных регионах

В Государственной думе готовят законопроект об особом порядке проведения итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в приграничных регионах России.

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Об этом рассказала «Известиям» депутат от Курской области Ольга Германова. Авторы законопроекта предлагают создать специальный реестр школ с онлайн-обучением и выдавать их учащимся аттестаты по текущей успеваемости. При этом школьников не будут принимать в высшие учебные заведения «без экзаменов»: по словам Германовой, им предложат сдавать ЕГЭ в безопасном пункте или пройти специально организованные контрольные испытания в университетах.

Инициаторы законопроекта рассчитывают, что он будет рассмотрен в марте текущего года. Он должен затронуть
некоторые школы Курской, Ростовской, Белгородской и Брянской областей.
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