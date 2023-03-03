«Известиям» депутат от Курской области Ольга Германова. Авторы законопроекта предлагают создать специальный реестр школ с онлайн-обучением и выдавать их учащимся аттестаты по текущей успеваемости. При этом школьников не будут принимать в высшие учебные заведения «без экзаменов»: по словам Германовой, им предложат сдавать ЕГЭ в безопасном пункте или пройти специально организованные контрольные испытания в университетах.Об этом рассказала
Инициаторы законопроекта рассчитывают, что он будет рассмотрен в марте текущего года. Он должен затронуть
некоторые школы Курской, Ростовской, Белгородской и Брянской областей.
Готовится законопроект о порядке проведения итоговой аттестации в приграничных регионах
В Государственной думе готовят законопроект об особом порядке проведения итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в приграничных регионах России.