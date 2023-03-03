Сотрудники администрации провели очередные рейды по ликвидации надписей о наркотических средствах
Сотрудники администрации совместно с волонтерами в рамках акции «Чистый город» провели очередные рейды по выявлению и ликвидации надписей агитационного содержания, распространяющих информацию о наркотических и психотропных веществах.
В администрации города Курска заверили, что борьба с рекламой, способствующей распространению наркотиков, будет продолжена.
Сотрудники МВД призывают жителей города обо всех случаях выявления надписей, которые рекламируют наркосодержащие средства и работу по их распространению, сообщать в администрацию округа по номеру: (4712) 26-14-82 или в УМВД России по Курской области: (4712) 36-82-65, с мобильного −112.