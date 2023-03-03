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Лента новостей / В регионе

Сотрудники администрации провели очередные рейды по ликвидации надписей о наркотических средствах

Сотрудники администрации совместно с волонтерами в рамках акции «Чистый город» провели очередные рейды по выявлению и ликвидации надписей агитационного содержания, распространяющих информацию о наркотических и психотропных веществах.

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В ходе рейда с городских стен в Сеймском округе было удалено порядка 20 надписей с запрещенной рекламой. Рейды также проводились в Железнодорожном округе, где было выявлено и удалено 43 надписи, и в Центральном округе, где ликвидировали 148 надписей.

В администрации города Курска заверили, что борьба с рекламой, способствующей распространению наркотиков, будет продолжена.

Сотрудники МВД призывают жителей города обо всех случаях выявления надписей, которые рекламируют наркосодержащие средства и работу по их распространению, сообщать в администрацию округа по номеру: (4712) 26-14-82 или в УМВД России по Курской области: (4712) 36-82-65, с мобильного −112.
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