Курским водителям напоминают о штрафах за выброс мусора из автомобиля

Сотрудники регионального Минприроды продолжают информировать курских водителей о штрафах за выброс мусора из автомобиля.

Данные изменения в КоАП РФ вступили в силу в январе 2023 года.Очередная акция прошла в Железнодорожном округе Курска. Водителям общественного пассажирского транспорта рассказали об ответственности за выброшенный из автомобиля мусор и вручили памятки.Максимальная сумма штрафа для граждан – 15 тыс. рублей, для юридических лиц – 50 тыс. рублей. Если нарушителем стал водитель грузового автомобиля, штрафы составят до 120 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма может достичь 200 тыс. рублей, а транспорт могут конфисковать.