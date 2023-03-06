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Лента новостей / В регионе

Курским водителям напоминают о штрафах за выброс мусора из автомобиля

Сотрудники регионального Минприроды продолжают информировать курских водителей о штрафах за выброс мусора из автомобиля.

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Данные изменения в КоАП РФ вступили в силу в январе 2023 года.

Очередная акция прошла в Железнодорожном округе Курска. Водителям общественного пассажирского транспорта рассказали об ответственности за выброшенный из автомобиля мусор и вручили памятки.

Максимальная сумма штрафа для граждан – 15 тыс. рублей, для юридических лиц – 50 тыс. рублей. Если нарушителем стал водитель грузового автомобиля, штрафы составят до 120 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма может достичь 200 тыс. рублей, а транспорт могут конфисковать.
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