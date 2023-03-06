В курских школах будут оборудованы места для комфортного отдыха детей

В 10 школах города будут оборудованы места для комфортного отдыха детей - это пилотный социальный проект.

Директорам 10 школ города были вручены сертификаты «Комфортная перемена» на 300 тысяч рублей.Выбор школ был не случаен, у образовательных организаций круглая дата со дня их открытия. Школам № 8 и 48 исполнилось 50 лет, гимназии № 25 - 100 лет, образовательным организациям № 5, 6 и 18 - 105 лет. Сертификат также вручили гимназии № 63, открытой в январе текущего года, 44-й гимназии (60 лет), школе № 14 (55 лет), школе № 37 (80 лет).«Комфортная перемена» — это место, оборудованное пуфами, стеллажами с книгами, настольными играми, доступной зоной Wi-Fi, звуковыми колонками и т.п.