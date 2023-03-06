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В курских школах будут оборудованы места для комфортного отдыха детей

В 10 школах города будут оборудованы места для комфортного отдыха детей - это пилотный социальный проект.

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Выбор школ был не случаен, у образовательных организаций круглая дата со дня их открытия.  Школам № 8 и 48 исполнилось 50 лет, гимназии № 25 - 100 лет, образовательным организациям № 5, 6 и 18 - 105 лет. Сертификат также вручили гимназии № 63, открытой в январе текущего года, 44-й гимназии (60 лет), школе № 14 (55 лет), школе № 37 (80 лет).

 «Комфортная перемена» — это место, оборудованное пуфами, стеллажами с книгами, настольными играми, доступной зоной Wi-Fi, звуковыми колонками и т.п.
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