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В Курске создадут окружные паводковые комиссии

В администрации города подписано распоряжение о создании паводковой комиссии.

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 Ее задача — обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод и предотвратить чрезвычайные ситуации вследствие весеннего половодья.

Согласно документу, главам администраций округов необходимо выполнить ряд контролирующих мероприятий и создать окружные паводковые комиссии. Они также будут обязаны уточнить списки и количество маломобильных граждан, которые в случае подтопления и возникновения чрезвычайных ситуаций подлежат эвакуации.

Курскводоканалу, а также организациям, которые имеют водозаборные сооружения, независимо от форм собственности поручено провести работы, позволяющие устранить возможные последствия в случае паводка, а также проверить состояние оборудования и обеспечить его правильное функционирование.

По всем вопросам горожане могут обратиться в городскую паводковую комиссию по номерам: 51-92-89, 51-92-80.


 
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