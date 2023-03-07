В Курске создадут окружные паводковые комиссии

В администрации города подписано распоряжение о создании паводковой комиссии.

Ее задача — обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод и предотвратить чрезвычайные ситуации вследствие весеннего половодья.Согласно документу, главам администраций округов необходимо выполнить ряд контролирующих мероприятий и создать окружные паводковые комиссии. Они также будут обязаны уточнить списки и количество маломобильных граждан, которые в случае подтопления и возникновения чрезвычайных ситуаций подлежат эвакуации.Курскводоканалу, а также организациям, которые имеют водозаборные сооружения, независимо от форм собственности поручено провести работы, позволяющие устранить возможные последствия в случае паводка, а также проверить состояние оборудования и обеспечить его правильное функционирование.По всем вопросам горожане могут обратиться в городскую паводковую комиссию по номерам: 51-92-89, 51-92-80.