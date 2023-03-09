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Роспотребнадзор проконсультирует по вопросам прав потребителей

15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. 

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В Управлении Роспотребнадзора по Курской области с 13 по 24 марта в будние дни с 10:00 до 17:00 специалисты ответят на вопросы, касающиеся соблюдения законодательства о правах потребителей.

Действуют следующие телефоны:
- в Курске (4712) 58-71-86, 54-59-46, 54-59-47;

- Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8(47148) 2-46-49;

- Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8(47140) 2-14-88;

- Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8(47143) 2-16-38;

- Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8(47145) 4-39-65.

Кроме того, в круглосуточном режиме можно обратиться в Единый консультационный центр по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
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