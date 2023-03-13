ДНД и прошли обучение. Добровольцы еженедельно проводят тренировки, восстанавливают навыки ведения боя, ориентирования на местности, топографии, оттачивают мастерство стрельбы из различного стрелкового оружия.Речь шла о наборе на военную службу по контракту.Участники совещания обсудили вопросы создания необходимых условий для подписания контракта участниками добровольной народной дружины. На сегодня сотни курян вступили в
Для контрактников кроме денежного довольствия предусмотрены социальные льготы, страхование здоровья, есть возможности для карьерного роста.
Также на совещании речь шла о традиционном призыве на военную службу. В ходе весенней компании, которая начнется 1 апреля, в Курской области будет призвано более 2 тысяч человек, они будут нести службу на территории Российской Федерации.
Роман Старовойт с Министерством обороны обсудили набор на военную службу по контракту
Губернатор Курской области Роман Старовойт в режиме видеоконференции провёл координационное совещание с представителями Министерства обороны.