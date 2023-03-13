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Роман Старовойт с Министерством обороны обсудили набор на военную службу по контракту

Губернатор Курской области Роман Старовойт в режиме видеоконференции провёл координационное совещание с представителями Министерства обороны.

 

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Речь шла о наборе на военную службу по контракту.Участники совещания обсудили вопросы создания необходимых условий для подписания контракта участниками добровольной народной дружины. На сегодня сотни курян вступили в ДНД и прошли обучение. Добровольцы еженедельно проводят тренировки, восстанавливают навыки ведения боя, ориентирования на местности, топографии, оттачивают мастерство стрельбы из различного стрелкового оружия.

Для контрактников кроме денежного довольствия предусмотрены социальные льготы, страхование здоровья, есть возможности для карьерного роста.

Также на совещании речь шла о традиционном призыве на военную службу. В ходе весенней компании, которая начнется 1 апреля, в Курской области будет призвано более 2 тысяч человек, они будут нести службу на территории Российской Федерации.
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