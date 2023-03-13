Как избежать уловок мошенников
В Отделении Социального фонда России по Курской области напоминают о мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников.
Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда лжеспециалисты сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. В Социальном фонде настоятельно рекомендуют не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить общение.
Специалисты Социального фонда также не ходят по домам с различными предложениями. В ведомстве оказывают все услуги в клиентских службах и онлайн через портал госуслуг, причем всегда делают это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически, на основании имеющихся у СФР данных.