Как избежать уловок мошенников

Не стоит сообщать свои персональные данные незнакомым лицам. Специалисты Социального фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Именно мошенники чаще всего просят предоставить такие данные.Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда лжеспециалисты сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. В Социальном фонде настоятельно рекомендуют не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить общение.Специалисты Социального фонда также не ходят по домам с различными предложениями. В ведомстве оказывают все услуги в клиентских службах и онлайн через портал госуслуг, причем всегда делают это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически, на основании имеющихся у СФР данных.