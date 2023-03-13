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Как избежать уловок мошенников

 В Отделении Социального фонда России по Курской области напоминают о мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников.

 

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Не стоит сообщать свои персональные данные незнакомым лицам. Специалисты Социального фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Именно мошенники чаще всего просят предоставить такие данные.

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда лжеспециалисты сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. В Социальном фонде настоятельно рекомендуют не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить общение.

  Специалисты Социального фонда также не ходят по домам с различными предложениями. В ведомстве оказывают все услуги в клиентских службах и онлайн через портал госуслуг, причем всегда делают это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически, на основании имеющихся у СФР данных.

 
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