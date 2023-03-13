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Лента новостей / В регионе

В Поныровском районе продолжается создание мемориального комплекса

В Поныровском районе продолжается создание мемориального комплекса «Курская битва». 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил объект и ознакомился с ходом проводимых работ.

«Остается все меньше времени для возведения мемориального комплекса, но мы движемся по графику, все вопросы стараемся решать максимально оперативно», – отметил глава региона.
 
  В настоящее время на участке строительства завершены все подготовительные работы: снят верхний слой грунта, удалены деревья и корни растений. Подрядная организация приступила к следующему этапу: забиты сваи под монумент и выполнен ленточный фундамент входных павильонов, ведутся работы по устройству внешних инженерных сетей
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