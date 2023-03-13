В Поныровском районе продолжается создание мемориального комплекса
В Поныровском районе продолжается создание мемориального комплекса «Курская битва».
Фото из официальной группы ВК Курская область
«Остается все меньше времени для возведения мемориального комплекса, но мы движемся по графику, все вопросы стараемся решать максимально оперативно», – отметил глава региона.
В настоящее время на участке строительства завершены все подготовительные работы: снят верхний слой грунта, удалены деревья и корни растений. Подрядная организация приступила к следующему этапу: забиты сваи под монумент и выполнен ленточный фундамент входных павильонов, ведутся работы по устройству внешних инженерных сетей