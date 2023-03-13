В Поныровском районе продолжается создание мемориального комплекса

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил объект и ознакомился с ходом проводимых работ.«Остается все меньше времени для возведения мемориального комплекса, но мы движемся по графику, все вопросы стараемся решать максимально оперативно», – отметилВ настоящее время на участке строительства завершены все подготовительные работы: снят верхний слой грунта, удалены деревья и корни растений. Подрядная организация приступила к следующему этапу: забиты сваи под монумент и выполнен ленточный фундамент входных павильонов, ведутся работы по устройству внешних инженерных сетей